Актриса Людмила Поргина прокомментировала новость про ссадины на лице Владимира Соловьева

Алла Пугачева, как только вернулась в Россию, открыто заявила, что хочет разобраться с одним человеком и набить ему морду. Все догадались, что речь идет о Владимире Соловьеве. А через несколько дней ведущийпоявился в эфире с синяками и ссадинами на лице.

По этому поводу высказазалась заслуженная артистка РФ Людмила Поргина.

"Я даже не слышала, что его избили. И программу также сего участием давно не видела. Открылся новый сезон, я ежедневно нахожусь в театре. Поэтому не успеваю смотреть телевизор", - призналась артистка.

73-летняя актриса отказывается верить в то, что Пугачева могла таким образом разобраться с Соловьевым. По словам Поргиной, Алла Борисовна очень умная женщина, которая никогда в жизни так бы не поступила. Примадонна не стала бы настолько низко падать, чтобы ввязываться в драку, заключила вдова Караченцова.



