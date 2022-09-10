Алла Пугачева собирается отметить день рождение своих детей Гарри и Лизы в доме в Подмосковье

В воскресенье, 18 сентябрая 2022 года, дети Пугачевой и Галкина отметят свое 9-летие. Сегодня стали известны подробности пышного торжества.

Высянилось, что Примадонна собирается отметить день рождение наследников в своем загородном доме в Подмосковье. Двойняшкам организуют тематическую вечеринку, на которую пригласят множество гостей.

Пока неизвестно, будет ли на празднике отпрысков Максим Галкин. Поговаривают, шоумен, который в настоящее время с гастролями отправился в Америку, боится возвращаться назад в Россию.

Это и неудивительно, после его агрессивных высказываний в адрес правительства и соотечественников, комику здесь вряд ли кто-то будет рад.