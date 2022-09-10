Троицкий заявил, что в семье Галкина и Пугачевой большие проблемы

Пока Примадонна пытается отбиваться от нападок в свою сторону, ее муж продолжает отмалчиваться и гастролировать по миру.

Артемий Троицкий, который проанализировал ситуацию, заявил, что в семье шоумена и певицы не все гладко. По словам музыкального критика, проблемы в отношениях Галкина и Пугачевой существуют, однако они тщательно скрываются от общественности.

От всего этого страдают дети. Близняшки Лиза и Гарри скитаются по странам, пока их родители не могут определиться.

«Если Галкин покается, разобьет себе лоб, тогда может быть его простят. Я никогда всерьез не относился к нему, пока нас Пугачева не познакомила. Он остроумный и умный. Как будут дальше складываться отношения в их семье, не могу сказать. Не думал, что события примут такой оборот», — сказал Троицкий.