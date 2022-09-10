Блогер Настя Ивлеева рассказала о работе с режиссером Александром Молочниковым

Недавно стало известно, что телеведуща и актриса Настя Ивлеева снялась в многосерийном фильме "Монастырь" Александра Молочникова. Режиссер очень давно хотел поработать с 31-летней звездной блондинкой.

Видеоблогер пообщалась с поклонниками на эту тему в Телеграме. Она ответила на вопросы своих подписчиков. Также Настя рассказала о новом проекте и о работе с Молочниковым. У Ивлеевой остались самые хорошие воспоминания от съёмок.

"Невероятное удовольствие получила. Это чистой воды профессионализм. Саша - лучший! Ты гений", - констатировала телеведущая.

Напомним, Александр уехал из РФ. Он сейчас живет в США. У Молочникова есть американское гражданство. При этом он неоднократно позволял себе антироссийские высказывания.