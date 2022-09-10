Эдгард Запашный раскритиковал фэнтези-фильм «Русалочка» с участием темнокожей актрисы

Эдгард Запашный высказался об американском фильме «Русалочка». Главная роль в фэнтези-фильиме пренадлежит темнокожей актрисе.

Как говорит знаменитый российский дрессировщик, это неправильная борьба с расизмом, поскольку в будущем конфликт может быть еще сильнее. По словам артиста цирка, это подталкивают людей к неприязни к темнокожим жителям.

"Цинизм весь заключается в том, что на повестке только проблемы темнокожих. Никогда никто не вспоминает коренных жителей Америки - индейцев. Их буквально загнали в резервации и забыли", - написал Запашный.

Отметим, фильм «Русалочка» - это киноадаптация мультфильма 1989 г. Он основан на сказке Г. Христиана Андерсена. Картина была снята режиссером Роби Маршаллом по сценарию Джейна Голдмана и Дэвида Маги. Главную роль морской девы Ариэль сыграла актриса Холли Бэйли.



