Фронт начал стабилизироваться: ВСУ наступают, ВС РФ держат оборону

После вывода российских войск из Изюма продолжаются ожесточенные бои на оборонных рубежах в этом районе, пишет Rusvesna.

ВСУ продолжают развивать контрнаступление, а также попытки штурмовать Красный Лиман. При этом «Барсы» пытаются держать город и округу.

Кроме того, на потяжении целого дня ВСУ атакуют поселки Верхнекаменка, Спорное, Золотаревка. Украинские военные таким образом хотят выйти на Лисичанск. По противнику наносят массированные удары авиации и артиллерии.

ВС РФ продолжается подвод резервов на Харьковском направлении. Также стало ивестно, что российские войска вышли из н. п. Савинцы, сейчас его контролируют Вооруженные силы Украины.