Фронт начал стабилизироваться: ВСУ наступают, ВС РФ держат оборону

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Фронт начал стабилизироваться: ВСУ наступают, ВС РФ держат оборону
Политика
Фото из открытых источников

После вывода российских войск из Изюма продолжаются ожесточенные бои на оборонных рубежах в  этом районе, пишет Rusvesna.

ВСУ продолжают развивать контрнаступление,  а также попытки штурмовать Красный Лиман. При этом «Барсы» пытаются держать город и округу.

Кроме того, на потяжении целого дня ВСУ атакуют поселки Верхнекаменка, Спорное, Золотаревка. Украинские военные таким образом хотят выйти на Лисичанск. По противнику наносят массированные удары авиации и артиллерии.

ВС РФ продолжается подвод резервов на Харьковском направлении. Также стало ивестно, что российские войска вышли из н. п. Савинцы, сейчас его контролируют Вооруженные силы Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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