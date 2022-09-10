Харламов жестко раскритиковал видеохостинг RUTUBE за большое количество рекламы

Гарик Харламов в эфире шоу Comedy Club, которое выходит на телеканале ТНТ, раскритиковал RUTUBE. Российский видеохостинг не понравился шоумену из-за большого количества рекламы.

«В гостях у нас генеральный продюсер RUTUBE, бей его. Почему я сказал бей его – Давид Кочаров. Hot dog bulldog, лучший хот-дог в мире. Лучшее, что вы когда-нибудь употребляли. Нравится вам смотреть, чтобы реклама через каждую секунду, блин», - возмутился комик.

Ответ представителя интернет-платформы последовал мгновенно. Как заявил Кочаров, рекламы на сегодняшний стало немного. Кроме того, обновлен дизайн площидки и теперь видеоролики прогружаются намного быстрее.

Справка: RUTUBE— это полностью российская разработка, онлайн-сервис для предоставления видео хостинга, а также его просмотра. Построена она на базе собственной технологической платформы. Большинство знает о Рутуб, как о аналоге YouTube.

