Комментатор Кирилл Набутов рассказал, что Чулпан Хаматова уезжала в Латвию без вещей и детей

Кирилл Набутов раскрыл детали поспешного отъезда Чулпан Хаматовой в Латвию. Комментатор и телеведущий рассказал, что актриса переезжала в Прибалтику без личных вещей и детей.

Набутов дал очередное интервью латвийским СМИ. В беседе с журналистами ведущий поделился ранее неизвестными подробностями спешного отъезда Хаматовой.

«Она не просто уехала в Ригу, она домой не заехала. В этот момент она была не в Москве, даже не в России. В чем была, в том полетела. Позже общие друзья привезли ей некоторые вещи. Дочери ехали тоже отдельно. Вот так вот», — говорит спортивный комментатор.

Напоминаем, что после отъезда из РФ звезду фильма «Доктор Лиза» пригласили в Новый Рижский театр. Художественный руководитель театра ранее сотрудничал с актрисой, поэтому Чулпан приняла предложение. Звезда кино, которая с началом действий ВС РФ на Украине покинула Россию, практически ежедневно подвергается нападкам со стороны соотечественников и коллег.