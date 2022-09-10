Лена Миро высмеяла фото Анастасии Волочковой с новым любовником Сашей

Анастасия Волочкова представила своего нового бойфренда Сашу. Лена Миро прокомментировала выбор балерины. Она высмеяла любовника Насти.

«Все разглядываю, чем он отличается от предыдущего избранника. Даже подумала: не состарившийся ли это Олег?» — написала скандальная блогерша.

Акула пера, не стесняясь в своих выражениях, прошлась по внешности возлюбленного балерины. Она отметила «торчащее пузо» нового любовника Анастасии и баночку энергетика в двери машины.