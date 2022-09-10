Максима Галкина благодарят за избитого Владимира Соловьева

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Максима Галкина благодарят за избитого Владимира Соловьева
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Фото из открытых источников

Максим Галкин, который продолжает гастролировать по миру, у всех на слуху. Недавно пародист закончил концертный тур по Новой Зеландии. Теперь стендап-комик планирует выступить в США. 

Шоумен регулярно публикует фото и видеоролики, а также видеообращения со своих концертов в соцсетях. Фанаты в восторге от творчества юмориста. Самые преданные поклонники желают ему и его семье счастья.

Некоторые подписчики даже оставляют слова благодарности Примадонне, которая "набила морду" Владимиру Соловьеву, как, впрочем, и обещала.

Но есть и те, кто считает, что Пугачева не способна на такую месть. Они говорят, что Алла Борисовна давно не обращает внимания на многочисленные слухи и сплетни вокруг своей персоны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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