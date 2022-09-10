Мария Шукшина предложила выявлять предателей среди звезд РФ при помощи Z-символики

Мария Шукшина подсказала, как можно вывести звезд-предателей на чистую воду. Даже те артисты, которые не хотят высказывать свою позицию, не смогут больше скрывать ничего. Актриса предложила выявлять изменников при помощи Z-символики.

После 24 феврля многие знаменитости открыто обозначили свою гражданскую позицию. Деятели культуры выступили или за, или против СВО на Украине. Но большинство артистов по-прежнеуму молчат, предпочитая уйти в тень и выждать время.

Шукшина предлагает вычислять несогласных с помощью простого, но действенного способа. Актриса привела в пример рок-группу «Би-2», участники которой не высказали свое мнение о происходящем. Хотя позже истинное отношение в спецоперации все равно всплыло, и произошло это благодаря символу «Z».

«Следует задуматься о возврате символов. Они будут выдавать себя. Например, солисты «Би-2» отказались давать концерт из-за буквы Z. С возвратом символов предатели сами побегут, будут лишь сверкать», — заявила 55-летняя телезвезда.

Напомним, 28 апреля, коллектив «Би-2» отказался выступать для жителей Омска из-за баннера с символом Z, который был установлен за сценой. Концерт был отменен буквально за несколько минут до начала.