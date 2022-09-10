Музыкальный критик Соседов проговорился о придуманном для Вайкуле обидном прозвище

Сергей Соседов случайно проговорился, каким одним обидным словом он называет Лайму Вайкуле. Музыкальный критик жестко прошелся по эстрадной артистке.

Вайкуле, которая прославилась в России и продолжает здесь вести бизнес, нарвалась на небывалую критику. Певица, которая на концерте вышла с сине-желтым украинским флагом и обозначила свою позицию, вызвала гнев у россиян.

Соседов, комментируя поведение Лаймы, проговорился, что дал ей прозвище. Как говорит историк музыки, латвийской исполнительнице нет места в РФ. Ни на сцене, ни в бизнесе. Поэтому эксперт предложил «перекрыть кислород» Вайкуле.

«Лайме, я ее называю лайкой, нужно дать от ворот поворот. К черту закрыть бизнес, въезд в страну, пусть чахнет в Латвии, и пусть выступает в деревнях для буренок. Людей ведь там нет почти», - заявил критик.