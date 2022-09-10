Наргиз Закирова после слухов о беременности выступила в Узбекистане с песнями Фадеева

Наргиз Закирова после слухов о беременности выступила в Узбекистане на одном из частных мероприятий. Певица исполнила композицию Максима Фадеева. Ранее известный продюсер запретил артистке исполнять его песни, пригрозив судом.

О выступлении Наргиз написали пользователи Телеграм-канала "Неопра". Закировала исполнила песню "Мы вдвоем", написанную в 2016 году. Многие читатели пытались рассмотреть округлившийся животик исполнительницы. Ранее в Сети появились слухи, что артистка беременна. Но не исключено, что звезда таким образом решила попиариться.

Напомним, после начала СВО Закирова высказалась против действий кремлевских властей. После этого ей запретили въезд в страну. За границей Наргиз продолжает выступать и зарабатывать деньги на репертуаре Фадеева.