У Ларисы Гузеевой появились серьезные проблемы со здоровьем после съемок «Голоса»

Новая ведущая вокального шоу "Голос" Лариса Гузеева заявила о серьезных проблемах со здоровьем. Телеведущая разместила в своей социальной сети видеоролик, на котором массажист разминает ей ноги.

"Миша меня реанимирует после вчерашних съемок. Какой-то ужас. Почему в кроссовках нельзя работать?" – написала в микроблоге звезда.

Напомним, что Лариса Гузеева заменила Дмитрия Нагиева и стала новой ведущей "Голоса". Создатели развлекательной программы, которая выходит на экраны Первого канала заявили, что это является временной рокировкой.

Тем не менее, Гузееву жестко раскритиковали за роль ведущей. Также нелестно высказался о Ларисе Сергей Соседов. Музыкальный критик заявил, что она совершенно не подходит для этой программы, в отличии от яркого и харизматичного Нигиева.



В связи с этим руководство Первого задумалось об увольнении Гузеевой. На ее место хотят найти более подходящую кандидатуру. Из заявления Владимира Гинзбурга следует, что их идея по замене Нагиева провалилась.



