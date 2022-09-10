Певец IVAN рассказал правду о продвижении молодых артистов в России

Белорусский певец IVAN (настоящее имя Александр Викторович Иванов) рассказал правду о продвижении молодых артистов в РФ. По словам исполнителя, за последние годы оно немного изменилось.

Ранее обрести популярность у населения было намного сложнее, считает артист.

«Думаю, что сейчас действительно проще молодым артистам продигаться в шоу-бизнесе. Появился Интернет, всякие различные социальные сети. Сейчас куда проще попасть на ТВ. Есть музыкальные телеканалы, которые с удовольствием бы посотрудничали с молодыми дарованиями», — говорит музыкант.

IVAN считает, что такая заинтересованность музыкальных каналов является огромным плюс для начинающих исполнителей, которые хотят заявить о себе и познакомить зрителей со свои творчеством.