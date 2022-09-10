Появились кадры переброски военной колонны группы «Отважных» в Купянск под Харьковом

В Харьковскую область были выдвинуты военные группировки «Отважных». Колонны в центр союзных войск в Купянске въехали вместе со съемочной группой «Известий».

Сейчас в Купянске идут бои, там нет связи. Об этом сообщает военный журналист Дмитрий Зименкин. Коррреспондент отмечает, что Купянск обстреливают ВСУ. Местный гарнизон как никогда нуждается в подкреплении в виде группы «Отважных». На юг ВС РФ не движутся, поскольку там работают ДРГ украинских солдат. Бойцы РФ признались, что ситуация очень непростая. Они показали журналистам разорвавшийся снаряд от гаубицы США.

К слову, в украинских пабликах тем временем появились фото бойцов ВСУ в Купянске. По заявлению ряда Телеграм-каналов и СМИ, город под Харьковом под контролем украинской стороны.

Пока подтверждения о том, что бойцы взяли населенный пункт, от Генштаба нет. Ничего не сообщают и в российском Министерстве обороны.