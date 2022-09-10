После слухов о разводе в Сети появилось новое видео с Игорем Николаевым

У Игоря Николаева в настоящее время весьма непростой период. Молодая супруга артиста сменила профессию с исполнительницы на режиссера. Из-за отсутствия свободного времени Юлия Проскурякова стала редко появлятся дома.

Также в Сети давно ходят слухи о разладе в семье композитора. Поговаривают даже о разводе звездной пары. Недавно Игорь Юрьевич в своих социальных сетях выложил новое видео. В видеокадре он бегает по теннисному корту. Николаев настроен исключительно на победу, поэтому серьезно подходит к тренировкам.

"Готовлюсь как-раз к благотворительному теннисному турниру. BOSCO FRIENDS OPEN пройдет в «Лужниках»! Приходите все болеть за нас и хорошо проводить время в компании теннисных звезд", — написал композитор.

Bosco Friends Open – это уникальное мероприятие с незабываемой атмосферой азарта, спорта, дружбы. Ежегодно турнир посещают не менее 1000 человек, включая актеров, музыкантов, режиссеров, спортсменов, телеведущих и представителей культуры и бизнеса в РФ.