Российские звезды посмеялись над Лободой, которая назвала себя лучшей артисткой России

На днях Светлана Лобода заявила, что она не просто пользовалась популярностью у россиян, но и была лучшей артисткой в России. Российские звезды посмеялись над такими высказываниями украинской певицы.

Многие знаменитые представители отечественного шоу-бизнеса отметили, что исполнительница себя слишком переоценивает. Возмущен словами Лободы Иосиф Пригожин. Продюсер искренне не понимает, почему Светлана так открыто заявляет о своей исключительности.

Присоединился к словам Пригожина и певец Данко. Музыкант разнес белокурую артистку в пух и прах, не поняв вообще, кто она такая и откуда взялась.

Станислав Садальский вспомнил, как давно встретил 39-летнюю певицу в самолете и был откровенно шокирован ее глупостью. Он увидел губастую женщину, которая просила стюардессу выключить мотор самолета, поскольку шум мешал ей спать.