Соседов назвал имя человека, сделавшего из Пугачёвой суперзвезду

Историк музыки Сергей Соседов неоднократно подчеркивал, что Примадонна давно закончила свое творческую карьеру. В связи с этим говорить о достижениях певицы, которой и без того уделено слишком много внимания, неправильно.

Более того, музыкальный критик заявил, что никаких больших или особенных вложений в отечественную эстраду Пугачёва не сделала. Алла Борисовна, как и другие российские артисты, является искусно сделанным проектом, раздутым до мифологических размеров. Сергей Соседов даже назвал имя человека, который сделал из артистки суперзвезду.

«Никакого вклада в искусство она то и не совершила. Вклад в культуру переоценен. Персона Пугачёвой раздута до мифологических размеров. Положил начало этому режиссер Стефанович. Им была разработана концепция творчества. А по факту она является обычной певицей», - высказался эксперт.

Добавим, что свою оценку позиции и возвращению Примадонны не давал только ленивый. Граждане до сих пор обсуждают действия исполнительницы песни «Миллион алых роз», которая покинула Россию, обосновалась в Израиле, а затем вернулась назад на родину, оставив супруга на чужбине.