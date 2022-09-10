ТАСС: Волонтеров из Балаклеи и Купянска перебросили к границе с Белгородской областью

Сводный волонтерский отряд «Единой России» был переброшен из таких городов как Балаклея, Купянск, Изюм и Волчанск к границам с Белгородской областью. Об этом сегодня, 10 сентября, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

По словам первого вице-спикера Совета Федерации, к границам РФ «из-за резко усилившихся обстрелов противника» выезжают беженцы из Харьковской области, среди которых есть семьи с детьми. Сейчас работают тридцать добровольцев, но отряд планируется усилить волонтерами из «Волонтерской роты», а также «Молодой Гвардии» из иных регионов.

Турчак отмечает, что все добровольцы помогают людям с регистрацией, размещением, питание, заправкой автомобилей.