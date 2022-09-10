Телеведущая Ксения Бородина обратилась к врачам с жалобами на серьезные проблемы со здоровьем

Телеведущая Ксения Бородина перепугала своих поклонников снимком из больницы. Она призналась, что обратилась за помощью к врачам и сдала кровь на гормоны. Теледива устала терпеть постоянные головные боли.

Впервые на проблемы со здоровьем звезда пожаловась во время отдыха за границей в начале июля. Боль была такой сильной, что даже обезболивающие таблетки не помогали. К тому же, были сильно спазмированы мышцы шеи.

«Сдала кровь вновь. На этот раз на все гормоны. Голова начала болеть снова. Я замучилась с этой болью. Не навижу пить таблетки. Лекарства от мигрени только помогают», — поделилась новостями Ксюша в соцсети.

Ведущая «Дома-2» является активным пользователем социальных сетей. Она регулярно делится новостями из жизни, публикует фото и общается с поклонниками.