Военкор Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ

Журналист Юрий Котенок расказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении. Военкор провел параллели с Великой Отечественной войной (ВОВ). Тогда тоже шли бои за Харьков.

ВСУ действуют по западным лекалам, говорит эксперт. Их главной задачей является выход на восток как можно быстрее в сторону границ с РФ. Бойцами обходятся опорные пункты и узлы, поскольку идут впереди ДРГ, отдельные группы украинского спецназа, который был подготовлен на Западе. Уже за ними - второй эшелон, это мотопехота. Делается все быстро.

Когда мотопехота спешивается, то блокирует узлы обороны и наносит поражение западным вооружением. А дальше тероборона успешно закрепляется. Такая тактика — это именно то, что на сегодняшний день происходит на Харьковском направлении, заключил военкор.