WarGonzo: ВС Украины начали штурм позиций на окраине Красного Лимана

ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo.

Ранее эксперты оценили численность группировки украинской армии в данном направлении. По заявлению военкоров, это порядка 5 тысяч человек.

— Держим связь с ребятами на передовой. После арт-обработки ВСУ приступили к штурму одной позиции, которая расположена на окраине Лимана. Занята оборона, пока что удается держать натиск врага. Противник имеет существенное превосходство в технике и живой силе, — пишут корреспонденты.

Напомним, накануне сообщалось, что в боях за Лиман, который с мая находится под контролем ВС РФ, ВСУ планируют применять пехоту и артиллерию, включая американские РСЗО.