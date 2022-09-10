Журналист Сергей Соседов сообщил о тяжелых проблемах со здоровьем у Софии Ротару

75-летняя София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Как заявил Сергей Соседов, у артистки эмфизема легких и она задихается. Поэтому музыкальный критик уверен, что звезде эстрады очень сложно жить во влажном киевском и московском климате. Идеально ей подходит Крым.

У исполнительнительницы хита «Я ж его любила» есть своя недвижимость в Ялте. Всю жизнь легендарная певица прожила там. Из-за особенностей здоровья другой климат, кроме полуострова, ей не подходит. После начала СВО София Михайловна вернулась в отчий дом в село Маршинцы. Но историк музыка считает, что Ротару нужно срочно ехать в Крым.

«У нее тяжелая эмфизема легких. Показан ей только крымский климат. В Киеве жить ей невероятно тяжело. В Москве тем более. Здесь она зачастую задыхалась. Поэтому в Крыму и жила, была там «и царем, и Богом», — поведал журналист.

54-летний Соседов добавил, что артистку не нужно осуждать за ее политическую позицию:

«Соня — аполитичный человек, которому совершенно не важно, чей Крым. Если вы спросите, она ответит — "Крым мой!" Она там с 1976 года жила».