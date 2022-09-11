Агата Муцениеце впервые показала своего нового ухажёра: «Прилучному повезло меньше»

Актриса Агата Муцениеце впервые показала своего нового ухажёра. В своей социальной сети звезда опубликовала очередное фото с избранником.

Как оказалось, нового мужчину Муцениеце зовут Юрий Насонов. На снимке молодые люди стоят в обнимку на фоне яркого цветущего луга. Несмотря на то, что актриса не сделала никаких официальных заявлений по поводу новых отношений, поклонники Агату и Юрия уже окрестили парой. Подписчики отметили превосходство во внешности Насонова над Прилучным.

«Смотритесь отлично»!, «Интригующе, нравитесь», «Круто! Павлу Прилучному повезло меньше».

Стоит отметить, что артистка развелась с супругом более 2-х лет назад. С тех пор ее не замечали в компании мужчин. Видимо, поэтому фанаты начали «цепляться» за любой повод и поженили любимицу с 26-летним коллегой.