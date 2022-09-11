Актриса Шукшина возмутилась, почему нет управы на Галкина, Хаматову и Макаревича

Мария Шукшина возмущена отсутствием наказания для Максима Галкина, Чулпан Хаматовой и Андрея Макаревича. Актриса выразила свое недовольство тем, что на артистов, которые высказываются против своей страны, нет управы.

Шукшина призналась, что она устала бороться с осознанием безнаказанности артистов, которые криткуют свою родину, правительство, соотечественников. При этом предатели хорошо зарабатывают на простых гражданах.

По утверждению телеведущей, наказания для Галкина, Макаревича и Хаматовой почему-то до сих пор так и не нашлось. Единственное, что остается актрисе — возмущаться.

«Вижу активную позицию людей. Возмущаются, возмущаются теми мещанами, которые живут ради брюха и удовольствия. Люди платят им своим рублём за эти билеты. То, что делают они — противостоит тому, что происходит. Для решения вопроса следует задуматься и принять решение», — заявила Мария.