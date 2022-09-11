Александр Ревва в образе Артура Пирожкова разделся для съемок нового видеоклипа «Красивое тело»

Александр Ревва выпустил новый клип на композицию "Красивое тело". На видеоролике певец в образе Артура Пирожкова разделся, продемонстрировав отменную фигиру. Новая работа артиста была размещена на Ютуб.

Премьера песни состоялась вчера, 10 сентября. Видео было снято на пляже. Также в ролике есть кадры из фитнес-зала. Пирожков продемонстрировал прекрасную физическую форму. При этом Артур напевал, что у него очень красивое тело.

Отметим, что премьера клипа состоялась как-раз в день рождение артиста. Исполнителю в минувшую субботу исполнилось 48 лет. В связи с этим поклонники звалили ролик хвалебными комментариями. Ревва получил огромное количесвто поздравлений и вохищений по поводу отличного внешенего вида.

