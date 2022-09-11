Григорий Лепс признался, что ему было стыдно за выступление своей дочери на шоу «Голос»

Григорий Лепс сделал откровенное признание. Оказывается, исполнителю было стыдно за выступление своей дочери на вокальном шоу "Голос".

Инга Лепсверидзе приняла участие в "Голосе". Артистка решила исполнить произведение "Not about angels" известной британской артистки Birdy. Лепс во время отбора узнал свою наследницу по голосу. Как говорят зрители, певец был напряжен и недоволен. Григорию Викторовичу стало не по себе за выступление Инги.

Кстати, из суддей к Лепсверидзе никто не повернулся. Жюри раскритиковали звездную участницу за очень слабое исполнение. Особенно жестко, на удивление, отреагировал отец: