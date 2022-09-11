Максим Галкин показал голую пятую точку австралийским зрителям в ответ на вопрос о замке в РФ

46-летний Максим Галкин произвел настоящий фурор. Опальный пародист в очередной раз оскандалился. На вопрос зрителя о возможной конфискации их с супругой замка в поселке Грязь, пародист неожиданно снял штаны и показал публике свою пятую точку.

Как стало известно, скандальный комик после вопроса о возможной конфискации замка в российском элитном поселке, не сдержался, неожиданно снял штаны и показал голый зад. При этом Галкин сказал: «Вот Вам, а не замок!».

Такого поворота событий в России никто из поклонников Максима не ожидал. Опальный шоумен, который гастролирует по Европе и поливает грязью родину, забыл о каких-либо нормах приличия. Очень интересно, как на «обнажённую» выходку молодого супруга отреагирует его звездная жена. 73-летняя Алла Пугачёва, напомним, сейчас находится в дождливой Москве вместе с детьми и отбивается от нападок соотечественников.