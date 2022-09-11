Максим Галкин занимается экстримом в Новой Зеландии, пока Алла Пугачева сидит с детьми в Москве

Максим Галкин сейчас находится в Новой Зеландии, где наслаждается невероятными пейзажами и занимается экстримом. При этом семья шоумена живет на другом полушарии Земли. Тем временем, пока юморист развлекается, Алла Пугачева сидит с детьми в дождливой Москве. Телеведущий продолжает гастрольный тур по миру. Сейчас стендап-комик в Новой Зеландии. Он готовится к выступлению на Южном острове. Про социальные сети Галкин тоже не забывает. Периодически Максим публикует новые фото и видеоотчеты с концертов и прогулок.

На этот раз в микроблоге появился живописный снимок с чистым горным озером. Под фото пародист написал, что решил покататься на горных лыжах.

"Я на самой вершине горы. Подо мной южный остров Новой Зеландии. Буду сейчас спускаться. Это просто фантастический вид. Красота. С вами должен поделиться. Сейчас спускаюсь вниз, в сторону Квинстауна ", — разоткровенничался 46-летний ведущий.



Удивительно, что размеренная прогулка и прекрасное настроение Галкина не выдают тоскующего главу семейства. Артист не виделся с супругой и детьми с августа.



