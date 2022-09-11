МК: Стало известно, в каком направлении ВСУ попытаются нанести очередной удар

Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы западной техникой и иностранными наемниками, проводят перегруппировку.

Министерство обороны России прервало паузу и сделало официальное заявление. Ведомство сообщило о решении «перегруппировать войска, которые в настоящее время находятся в районе Изюма и Балаклеи, для дальнейшего наращивания сил на Донецком направлении».

Вместе с тем, в планах противника не Харьков или Херсон. ВСУ попытаются нанести очередной удар по Донецку, который время от времени подвергается обстрелу.

В общем и целом, пишет МК, ситуация в зоне боевых действий остается очень напряженной и весьма неоднозначной.