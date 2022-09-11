На концерте в «Лужниках» Сергей Шнуров заработал более 100 миллионов рублей

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На концерте в «Лужниках» Сергей Шнуров заработал более 100 миллионов рублей
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Фото из открытых источников

В минувшую субботу, 10 сентября, группа «Лениград» провела грандиозный концерт на московском стадионе «Лужники», за который получила кругленькую сумму.

На выступление собралось почти 70 тысяч человек. Музыкальный рок-коллектив почти три часа подряд исполнял свои хиты. Билет на концерт стоил от 1700 рублей.

Лидер «Ленинграда» подтвердил слухи, согласно которым гонорар участников за мерприятие составил более 100 миллионов рублей. 

Напомним, концерт популярного коллектива проходил в день празднования 875-летия столицы РФ. Поэтому исполнение Шнура композиции «Москва, по ком звонят твои колокола?» о сгоревшем городе назвали провокацией. Песня повергла в шок даже самых искушённых поклонников артиста.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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