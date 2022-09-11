Наталья Фриске назвала имя мужчины, которого Жанна любила всю свою жизнь

Наталья Фриске, сестра покойной певицы, назвала имя мужчины, которого Жанна любила всю жизнь. К тому же, в шоу "Секрет на миллион" девушка призналась, что артистка никогда не испытывала сильных чувств к Дмитрию Шепелеву. А встречалась экс-солистка "Блестящих" с ним только для того, чтобы вместе появляться на публике.

Оказывается, Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака головного мозга, всю свою жизнь была влюблена в другого мужчину.

"Она любила одного мужчину до последнего вздоха. Илью Кобесова. 11 лет они были вместе, еще до группы «Блестящие». Почему расстались, не знаю. Жанночка от него ушла", - призналась Наталья.

Сестра певицы добавила, что Жанна, будучи глубоко больной, начала планировать брак с Дмитрием Шепелевым. Однако только из-за того, чтобы после ее смерти у сына Платона был официальный опекун.

Для справки: Илья Кобесов - предприниматель. Он принимал участие в шоу «Последний герой». Пара всерьез задумывалась о свадьбе. При этом мужчина предпочитал держаться в тени артистки.



