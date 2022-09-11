Неизлечимо больной внук певицы Аллы Пугачевой признался в пристрастии к спитрным напиткам

Никита Пресняков, внук Аллы Борисовной Пугачевой, снова появился на публике, причем впервые за долгое время. Молодой артист пришел в студию шоу «Секрет на миллион». Таким образом музыкант поддержал своего близего друга Дмитрия Колдуна.

Лера Кудрявцева решила поинтересоваться у парня, как он проводит дома свое свободное время.

«Ну, кто же не прибухивает? Недавно в караоке мы хорошо посидели с Димой» - признался Пресняков-младший.

Откровение Никиты о том, что у него проблемы с алкоголем, шокировало его поклонников. Тем более учитывая то, что недавно у внука Пугачевой врачи нашли полипы в желчном пузыре, от которых никак невозможно избавиться.

При этой патологии желательно соблюдать диету и полностью отказаться от спиртных напитков. Однако, судя по всему, неизлечимая болезнь не мешает рок-исполнителю устраивать громкие гулянки в «замке» Аллы Борисовной.