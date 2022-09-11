Певец Олег Газманов официально подтвердил свой отъезд из РФ

Недавно в Сети стала появилась информация о том, что певец Олег Газманов якобы уехал из России. Исполнитель официально подтвердил эти слухи в своей соцсети.

Газманов написал, что он покинул территорию РФ и отправился с концертной программой в Белоруссию. В суботу, 10 сентября 2022 года, артист эстрады провел концерт на стадионе в Гомеле. Мероприятие оказалось под угрозой срыва из-за болезни певца, который накануне пожаловался на сильную простуду. Но вокалист с пониманием отнесся к зрителям, которые ждали шоу и пришли на выступление любимца, несмотря на дождь и холод.

"Спасибо всем тем, кто пришел. Свободных мест практически не было. Я хрипловато пел весь концерт, но взял все положенные ноты. Удивительная публика собралась. В Гомеле даже без музыки и барабанов могут синхронно, долго аплодировать. Внутренний ритм, а также гармония всех нас объединили на концерте", — выразил свое восхищение белорусской публикой Газманов.