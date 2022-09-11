Певица Анастасия Стоцкая честно призналась, что после развода с мужем встретила новую любовь

Анастасия Стоцкая приоткрыла тайну своей личной жизни. Певица честно призналась, что после развода смогла найти новую любовь.

С бизнесменом Сергеем Абгаряном рыжеволосая исполнительница развелась три года назад. Но Анастасия не долго горевяла по экс-супругу. Сейчас звезда состоит в новых отношениях, в которых очень счастлива. По словам Стоцкой, такая красавица, как она не может долго оставаться одна.

«Конечно же, у меня есть мужчина. Кто он? Он хороший! На самом деле, все хорошо, меня все устраивает! Самое главное, что все здоровы. Дети накормлены, обуты, одеты... У меня сейчас много работы в той сфере, которую я безумно люблю и в которой как никогда хороша! Не жалуюсь на жизнь!» — говорит Стоцкая.

При этом имя своего избранника артистка решила оставить в секрете. Как говорится, «счастье любит тишину».



