«Плакал ее дворец»: Сергей Соседов раскрыл планы несчастной актрисы Чулпан Хаматовой

Более шести месяцев актриса Чулпан Хаматова живет в Риге. Карьера артистки, сбежавшей из РФ, за рубежом складывается не самым лучшим образом. Зарплаты звезде едва хватает на проживание и еду. А сегодня появились слухи о том, что беглянка может вернуться назад в Россию.

Сергней Соседов считает, что за рубеж актриса так поспешно уехала не из-за своих политических убеждений, а из-за страха потерять деньги.

«Под Ригой она сесбе построила себе дом. Стоимость 400 000 евро. Еще пожить не успела, а тут спросили, как она относится к СВО на Украине? Плакал бы тогда ее дворец», — заявил музыкальный критик.

Эксперт уверен, что Хаматова в обозримом будущем вернется в родную страну. Соседов назвал всех артистов-беглецов убогими и очень несчастными людьми.

«На Россию что хочу наговорю, все простят. Потом вернусь». Мне очень жалко таких людей», — заключил Сергей Васильевич.