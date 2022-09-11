Поэтесса Любовь Воропаева поддержала Аллу Пугачеву после возвращения в РФ

Любовь Воропаева высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в РФ. Поэтесса и автор текстов песен поддержала Примадонну, заявив, что не собирается критиковать исполнительницу.

"Нормально к этому отношусь. Уехала, потом приехала. Имеет право на отдых, как мы все. Тем более, не делала она плохих заявлений. Нужно всем уважать границы других людей и их личную жизнь. Мне эта шумиха вокруг Пугачевой неприятна. Но к Примадонне она не имеет никакого отношения. Это лишь характеризует людей, которые решили впрягтись в эту пачкотню", - рассказала Воропаева.

Также поэтесса отметила, что Алла Борисовна решила выкупить права на ее песню о любви, так как хотела исполнить очень мелодичную композицию на своем юбилее. Но затем отказалась. Любовь Григорьевна считает, что Народная артистка обязана подарить ее многомиллионным поклонникам, которые с нетерпением ждут ее возвращения на большую сцену.



