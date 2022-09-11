Таисия Повалий впервые за долгое время вышла в свет, появившись на открытии памятника Кобзону

Советская и украинская исполнительница, народная артистка Украины Таисия Повалий впервые за долгое время вышла в свет. Певица после упорного молчания появилась на публике в минувшую пятницу, 9 сентября.

Повалий приехала на торжественное открытие памятника Иосифу Кобзону. Она была приветливой, все время улыбалась и с удовольствием беседовала с другими артистами. Кстати, на церемонию приехали Иосиф Пригожин с Валерией, Николай Басков, вдова Кобзона Нелли и дочь Наталья, а также многие политические деятели.

Отметим, что в последний раз 57-летняя Таисия появлялась на людях на модном показе Валентина Юдашкина. Также артистка выступала в Кремле на концерте, приуроченном Дню Победы. После выступления в Москве звезда получила огромное количество гневных сообщений и хейта от своих соотечественников.



