Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться.

Издание РВ приводит заявление экс-командующего американской армией в Европе Бена Ходжеса:

«…Военные цели Америки в данном конфликте должны точно включать “деимпериализацию” РФ. …Мы отчетливо видим начало конца России. К этому нобходимо быть готовым…».

Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украину не устраивает «сдача» Крыма и Донбасса. Теперь главной целью страны и ее партнеров является «полная капитуляция и демилитаризация РФ».

Как заявил сегодня министр обороны Резников, Украина жаждет всех территориий, которые были у нее сстоянием на 1 декабря 1991 года. Варианта отдачи территорий состоянием «на 24 февраля» уже нет.