СЦКК: ВСУ выпустили по Зайцево еще семь снарядов

Image 16+
СЦКК: ВСУ выпустили по Зайцево еще семь снарядов
Политика
Фото из открытых источников

ВСУ выпустили по Зайцево (посёлок городского типа, Светлодарская городская община, Бахмутский район, Донецкая область) еще как минимум семь снарядов. Об этом сегодня, 11 сентября, проинформировали  в представительстве ДНР.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, за прошедние сутки украинcкие солдаты тридцать пять раз обстреляли Республику. При этом бойцы выпустили порядка 170 единиц боеприпасов. 

«Был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по данному направлению: ️10:32 - н.п. Кирово - н.п. Зайцево. Всего выпущено из танков 7  снарядов», — говорится в сообщении СЦКК.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
СЦКК: ВСУ выпустили по Зайцево еще семь снарядов

Сегодня, 11:09

Фронт начал стабилизироваться: ВСУ наступают, ВС РФ держат оборону

Вчера, 22:12

ТАСС: Волонтеров из Балаклеи и Купянска перебросили к границе с Белгородской областью

Вчера, 16:14

WarGonzo: ВСУ начали штурм позиций ВС РФ на окраине Красного Лимана

Вчера, 16:05

Военкор Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ

Вчера, 15:57

Появились кадры переброски военной колонны группы «Отважных» в Купянск под Харьковом

Вчера, 11:09

DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля

3-09-2022, 21:39

Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине

3-09-2022, 21:16

Арестович назвал главные преимущества украинской армии в боях под Херсоном

3-09-2022, 07:53

Политолог Суздальцев: США получают выгоду от утечки оружия НАТО из Украины на черный рынок

27-08-2022, 22:42

Министр обороны Украины: До конца года будут хорошие новости с фронта

25-08-2022, 14:53

TAC: помощь США поставками оружия Украине уже не поможет

24-08-2022, 21:09

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

23-08-2022, 19:57

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента

12-08-2022, 17:38

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины

11-08-2022, 20:05

Леонков заявил, что Казахстан поставляет оружие на Украину через Британию

10-08-2022, 18:13

Литовский политик Малдейкис пригрозил уничтожить «монгольскую деревню Москву»

9-08-2022, 13:13

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон

7-08-2022, 18:56

Разгадан хитрый план Путина по расколу Европы

7-08-2022, 18:34

«МК»: Эксперты назвали направление главного удара ВСУ в рамках наступления X

7-08-2022, 14:26

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска
  • Вчера, 10:28

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

В украинских пабликах начали появляться фотографии бойцов Вооруженных сил Украины в Купянске. Если информация реальна и не является вбросом, можно

WarGonzo: ВСУ начали штурм позиций ВС РФ на окраине Красного Лимана
  • Вчера, 16:05

WarGonzo: ВСУ начали штурм позиций ВС РФ на окраине Красного Лимана

ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo. Ранее эксперты оценили

Прощайте боли в суставах: открыт новый механизм воспаления при ревматоидном артрите
  • 9-09-2022, 18:54

Прощайте боли в суставах: открыт новый механизм воспаления при ревматоидном артрите

Ученые из США обнаружили новый механизм, который приводит к воспалительным заболеваниям суставов. Как предполагается, это изучение откроет

Эдгард Запашный раскритиковал фэнтези-фильм «Русалочка» с участием темнокожей актрисы
  • Вчера, 20:55

Эдгард Запашный раскритиковал фэнтези-фильм «Русалочка» с участием темнокожей актрисы

Эдгард Запашный высказался об американском фильме «Русалочка». Главная роль в фэнтези-фильиме пренадлежит темнокожей актрисе. Как говорит знаменитый

Наталья Фриске назвала имя мужчины, которого Жанна любила всю свою жизнь
  • Сегодня, 11:19

Наталья Фриске назвала имя мужчины, которого Жанна любила всю свою жизнь

Наталья Фриске, сестра покойной певицы, назвала имя мужчины, которого Жанна любила всю жизнь. К тому же, в шоу "Секрет на миллион" девушка

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска
  • Вчера, 10:28

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

В украинских пабликах начали появляться фотографии бойцов Вооруженных сил Украины в Купянске. Если информация реальна и не является вбросом, можно

Новости партнеров
Новости партнеров
В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области
  • 9-09-2022, 14:23

В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области

В украинских телеграм-каналах появилась фотография, на которой бойцы ВСУ запечатлены у стелы на въезде в город Купянск Харьковской области, важнейший

Петербуржцы выразили протест Смольному после слов Шнурова о Беглове
  • 8-09-2022, 16:18

Петербуржцы выразили протест Смольному после слов Шнурова о Беглове

Плакаты, баннеры и граффити с негативными надписями в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова начали появляться по городу. Об этом рассказали

Военкор Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ
  • Вчера, 15:57

Военкор Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ

Журналист Юрий Котенок расказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении. Военкор провел параллели с Великой Отечественной войной (ВОВ). Тогда тоже

Тяжело смотреть, а терпеть ещё тяжелее. Драма «Солнцепёк» Евгения Пригожина объясняет происходящее на Донбассе
  • 9-09-2022, 10:01

Тяжело смотреть, а терпеть ещё тяжелее. Драма «Солнцепёк» Евгения Пригожина объясняет происходящее на Донбассе

За последние полгода картина «Солнцепёк», снятая по инициативе петербургского предпринимателя и патриота Евгения Пригожина, не только получила второе