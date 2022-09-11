СЦКК: ВСУ выпустили по Зайцево еще семь снарядов

ВСУ выпустили по Зайцево (посёлок городского типа, Светлодарская городская община, Бахмутский район, Донецкая область) еще как минимум семь снарядов. Об этом сегодня, 11 сентября, проинформировали в представительстве ДНР.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, за прошедние сутки украинcкие солдаты тридцать пять раз обстреляли Республику. При этом бойцы выпустили порядка 170 единиц боеприпасов.