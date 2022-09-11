Шнурова ждут серьезные последствия после исполнения матерной песни о сгоревшей Москве

На скандальном концерте рок-группы "Ленинград", который прошел в Лужниках и был приурочен празднованию 875-летия российской столицы, Сергей Шнуров неожиданно исполнил матерную песню о сгоревшей Москве. Лидер коллектива тем самым шокировал зрителей.

Почему Шнур решил исполнить данную композицию, неизвестно. Сам исполнитель, который за выступление получил баснословные 100 миллионов рублей, не комментирует свой постыдный поступок.

А сегодня появилась информация о том, что группой был отменен большой концерт в Санкт-Петербурге. О причине отмены пока тоже ничего неизвестно.

Стоит отметить, что провоцирующее выступление 49-летнего музыканта вызвало у россиян бурю негодования. Возмущенные интернет-пользователи потребовали привлечь артиста к строгой ответственности. Сергея в скором времени ждут серьезные последствия. Шнурову, судя по всему, может грозить даже уголовный срок.