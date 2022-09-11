Собчак заявила о расколе между пропагандистами после празднования Дня города Москвы

Ксения Собчак, которая славится своими скандальными высказываниями, заявила о расколе между пропагандистами после празднования Дня города Москвы. По словам эпатажной телеведущей, она будет с интересом наблюдать за тем, как они будут выпутываться из сложившейся ситуации.

В телеграм-канале Собчак "Кровавая барыня" появилась новая запись. В ней теледива назвала несколько последних событий, которые непосредственно свидетельствуют о расколе между российскими пропогандистами.

Так, началось все 11 сентября. В комментариях у Захаровой начался бунт по поводу ее шумных развлечений на концерте в то время, пока ВС РФ переживает отступление в Харьковской области.

Затем Сергей Шнуров, который поддерживает кремлевскую власть, спел провокационную песенку о горящей Москве.

Вскоре Рамзан Кадыров жестко "наехал" на Министерство обороны России из-за сложной ситуации, которая сложилась у российских солдат под Харьковом. Глава Чечни пообещал выйти лично на Владимира Путина, чтобы объяснить ему ситуацию.