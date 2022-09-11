Телеведущая Ольга Скабеева впервые за долгое время поделилась радостным событием в семье

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Телеведущая Ольга Скабеева впервые за долгое время поделилась радостным событием в семье
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Фото из открытых источников

В семье телеведущей Ольги Скабеевой случилось радостное событие, которое не смогла испортить даже пасмурная и дождливая погода за окном. Впервые за долгое время журналистка канала «Россия-1» поделилась своим счастьем и хорошим настроением с поклонниками.

Сегодня, 11 сентября 2022 года, супруг Скабеевой празднует день рождения. Тележурналисту и государственному деятелю Евгению Попову исполнилось 44 года.

По этому поводу его звездная жена прервала молчание в соцсетях и поделилась совместной фотографией. Несмотря на занятость, влюбленные находят время для интересного совместного времяпрепровождения. Фото Скабеева сопровадила милым эмодзи в виде сердца.

"Кто это у нас именинник сегодня?" — лаконично написала она. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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