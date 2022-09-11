В семье Наташи Королёвой случился серьезный разлад

В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад.

Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день рождения. Парню, который страдает аутизмом, исполнилось 19 лет. Но родственники именинника проигнорировали торжественное событие.

В блоге Наташи нет не только поздравления, но и единого слова о больном парне и его матери. Еще более подлым является поступок матери Королёвой Людмилы Порывай. Женщина, которая много лет проживает в Майами, ни разу не соизволила приехать к своему внуку на день рождения. Семья Матвея, кстати, живет всего в часе езды от звездной бабушки.