В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика

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В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика
Санкт-Петербург
Фото: gorod.gov.spb.ru

Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса по-прежнему массово жалуются чиновникам из Смольного на «захватывающий» все новые территории опасный сорняк, вызывающий сильные ожоги и провоцирующий аллергические реакции. Однако в администрации губернатора Александра Беглова, судя по всему, не считают эту проблему достойной внимания. В частности, на портале «Наш Санкт-Петербург» можно найти немало обращений, которые так и не были рассмотрены. Срок публикации некоторых из них превышает три месяца, что наглядно показывает отношение городских властей к беспокоящему многих петербуржцев вопросу.

Так, жительница дома № 35, литера А, по проспекту Ленина города Красное Село в составе Красносельского района Петербурга оставила заявку на портале Смольного 2-го июня текущего года касательно обильно растущего борщевика. Спустя более чем три месяца обращение Людмилы В. все еще находится в статусе «на рассмотрении». При этом указанный конечный срок обработки — 21.06.2022.

 

 

Можно было бы списать это на ошибку администрации портала, однако подобных необработанных обращений насчитываются десятки. Также на ресурсе достаточно заявок петербуржцев со статусом «промежуточный ответ», по которым проблема распространения опасного для людей и животных сорняка также не была устранена.

 

С наступлением осени количество жалоб на заросли борщевика не уменьшилось. Растение жители разных районов Северной столицы замечают на все новых территориях — возле жилых домов, детских площадок, в парках и скверах.

«Газон по-прежнему засорен опасным растением борщевиком. Нужно провести борьбу с этим опасным сорняком, выкопать корень, чтобы больше не рос. Косьба не поможет», — пожаловалась Валентина К., проживающая в доме № 149, литера А, по проспекту Ветеранов в Красносельском районе Санкт-Петербурга.


«Территория не окашивается, заросли борщевика и репейника в водоохранной зоне реки Утка. Является зоной для прогулок жителей ЖК «Приневский», победитель проекта "Твой бюджет" 2019 года», — сообщил житель муниципального округа Народный в Невском районе города.

Фото: gorod.gov.spb.ru 

«Здравствуйте. Газоны в парке Есенина заросли борщевиком и другими сорняками. Просьба принять меры», — говорится в обращении Ольги Ю, проживающей в муниципальном округе Оккервиль в составе Невского района.

В целом на портале «Наш Санкт-Петербург» за последние несколько дней жители Петербурга оставили более десяти жалоб на заросли вредоносного борщевика. Но в администрации Александра Беглова не спешат реагировать на обращения горожан. При таком подходе проблема останется нерешенной. Напомним, сорняк содержит фуранокумарины, провоцирующие сильнейшие ожоги, а его пыльца вызывает головные боли.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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