Видео: Шнуров исполнил песню про сгоревшую Москву на концерте в честь Дня города столицы

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Видео: Шнуров исполнил песню про сгоревшую Москву на концерте в честь Дня города столицы
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Фото из открытых источников

Российский рок-музыкант, лидер групп «Ленинград» и «Рубль» Сергей Шнуров устроил очередной скандал. Вчера, 11 сентября, Москве исполнилось 875 лет. В честь дня Города столицы состоялся грандиозный концерт группы в «Лужниках», который вызвал большой резонанс.

Фронтмен группы исполнил композицию «Москва, почем твои колокола», чем спровоцировал небывалый скандал. В композиции Шнур спел о «прекрасном сне», в котором Москва сгорела. В треке также прозвучали строчки: «никто не выжил» и «тлеет бывший избирком».

Такой репертуар возмутил россиян, поскольку провокационная композиция кажется неуместной в настоящее время, когда Россия продолжает спецоперацию. Более того, в ней используется нецензурная брань.

Своим мнением на счет выступления Сергея поделился журналист Михаил Шахназаров. Он в пухи и прах раскритиковал исполнителя.

Стоит сказать, что такая неудачная шутка музыканта метит на уголовное дело. Некоторые гневные комментаторы призвали правоохранительные органы обратить внимание на вчерашнее выступление музыканта, а затем провести тщательную проверку. Ели вина Шнурова будет доказана, то наказать его по всей строгости закона. 

Правда, перед музыкальным мероприятием певца спросили, не боится ли он исполнять песни о сложных вещах. Ответ Сергея удивил всех журналистов:

"Я знаю очень хорошо законы. Понимаю, о чем можно петь, а о чем – нельзя".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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