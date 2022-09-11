Владимир Пресняков испытывает гордость за сына Никиту

Владимир Пресняков с восторгом рассказал о достижениях своего сына. Наследник артиста, который только начал музыкальную карьеру, все делает верно.

Хотя в творчестве молодого рок-исполнителя есть недостатки. Как признался Пресняков-старший, делать акцент Никита должен на русскоязычные, а не зарубежные песни. К тому же, говорит звездный отец, его преемник должен прийти к этому самостоятельно, без какого-либо давления со стороны других людей. Несмотря на некоторые недочеты, Владимир относится к творчеству сына с уважением и теплотой.

«Я отец его, друг его. Как могу не любить то, что он делает? Его последние хиты офигенные! Он классный, добрый парень и его безумно люблю», — признался артист.