Журналистка Ксения Собчак посмеялась над Филиппом Киркоровым, который уехал в Белоруссию

Ксения Собчак в шутливой форме высказалась о приезде Филиппа Киркорова в Белоруссию, который прилетел в ее столицу 10 сентября. Журналистка высмеяла поп-короля после фотографии на фоне герба республики.

Соответствующий пост скандальная блогерша опубликовала в своем Telegram. Ксюша представила общественности фото Киркорова, где он в брендовом наряде от Louis Vuitton позирует возле государственного белорусского герба.

«Ждем преображения. Поговаривают, местные бренды великолепны!» — написала Собчак.

Таким образом звездная блондинка подшутила над любовью Филиппа Бедросовича к дорогой модной одежде.

Добавим, что также журналистка неуместно пошутила на тему смерти 96-летней Елизаветы II. Собчак отметила, что наследнику покойной монархины уже много лет, поэтому следующим наследникам в очереди на трон нужно приготовиться.