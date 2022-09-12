46-летняя балерина Анастасия Волочкова призналась, что она меняет мужчин как перчатки

Анастасия Волочкова сделала откровенное признание. 46-летняя балерина призналась, что она меняет мужчин как перчатки.

На днях артистка балета опубликовала новый снимок. На фото с Настей запечатлен симпатичный мужчина Александр. Незнакомец решил помочь знаменитости с доставкой цветов.

Поклонники решили, что это новый возлюбленный танцовщицы. Но на этот раз фанаты явно поторопились с поздравлениями. Анастасия сообщила, что сейчас у нее отношения с совершенно другим мужчиной.

«Мне в любовники приписывают всех, кто оказывается на фотографиях со мной. Я над этим лишь улыбаюсь. Скажу, что у меня сейчас все по-настоящему. Одна романтическая история перетекает в другую. Но я радуюсь этому. Когда появится тот самый, он будет единственным и неповторимым. А пока вот так вот… Я любвеобильная. В моей жизни присутствует мужчина, которого я полюбила. У нас романтика…» – написала Волочкова.